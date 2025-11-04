Ventimiglia in lutto per Giuliano Mascheroni, Di Muro: "Giunga alla famiglia l'abbraccio ideale e la vicinanza di tutta la nostra comunità"

Ventimiglia è incredula per la morte di Giuliano Mascheroni.

L'uomo è stato, infatti, stato colpito per strada da un 46enne, sembrerebbe per gelosia, con pugni e calci facendolo cadere a terra. Era comunque riuscito a rialzarsi e a tornare a casa dopo aver sporto denuncia ai carabinieri. Si è, in seguito, sentito male e così è stato portato in ospedale e trasferito al Santa Corona, dove è poi deceduto.

Tanti i messaggi di cordoglio, anche sui i social. Il sindaco Flavio Di Muro, a riguardo, dice: "Esprimo profondo cordoglio, a nome mio personale e dell'Amministrazione comunale tutta, per la scomparsa del signor Giuliano Mascheroni. Giunga alla famiglia l'abbraccio ideale e la vicinanza di tutta la nostra comunità. Possa riposare in pace".