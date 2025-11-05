Vallecrosia: il 10 novembre torna il consiglio, in discussione nuovi interventi urbanistici e interpellanze della minoranza

Il Consiglio Comunale di Vallecrosia è stato convocato per lunedì prossimo alle 21 presso la sede municipale. All’ordine del giorno figurano temi di rilievo per la pianificazione urbana, la gestione del patrimonio comunale e il confronto politico tra maggioranza e opposizione.

Dopo la consueta lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, il Consiglio affronterà uno dei punti più significativi della serata: l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativo all’intervento di sistemazione dell’area di pubblico interesse in corrispondenza dell’intersezione tra via Don Bosco e via Angeli Custodi (lato ponente). L’opera, prevista dal Piano Urbanistico Comunale vigente, mira alla realizzazione di standard urbanistici per migliorare la fruibilità e la sicurezza della zona. Il progetto comporterà anche la dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune del terreno individuato al foglio catastale n. 5, particella n. 360.

Il secondo punto tecnico in programma riguarda l’approvazione dei criteri, degli indirizzi e dello schema di convenzione per l’utilizzo temporaneo di aree e immobili. La misura, già adottata in diversi comuni italiani, consente di valorizzare spazi pubblici o privati inutilizzati attraverso progetti temporanei di interesse collettivo, culturale o sociale.

A seguire, spazio al dibattito politico con tre interpellanze presentate dal gruppo consiliare di minoranza “Cittadini in Comune”: La prima riguarda la realizzazione di un posteggio pubblico e la sistemazione dell’area di proprietà dell’ex Hotel Impero, tema già oggetto di discussione nelle scorse settimane. La seconda interpellanza concerne il progetto di un parcheggio a raso con pannelli fotovoltaici, da realizzare mediante partenariato pubblico-privato con formula di locazione finanziaria di opera pubblica, un modello innovativo di collaborazione tra amministrazione e imprese. Infine, verrà affrontata la questione relativa al contenzioso tra il Comune di Vallecrosia e la Regione Liguria legato alla pratica “CIV Vallecrosia al Centro”, con aggiornamenti sulle possibili evoluzioni amministrative della vicenda.

La seduta si preannuncia dunque densa di argomenti di interesse per la cittadinanza, toccando sia temi urbanistici e infrastrutturali sia aspetti di trasparenza e gestione amministrativa.