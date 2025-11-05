Torneo di Burraco della Croce Rossa Italiana a Sanremo: solidarietà e divertimento al Tennis Club

Un pomeriggio di gioco e solidarietà attende gli appassionati di burraco a Sanremo. Sabato 8 novembre, presso il Tennis Club di Sanremo, si terrà il secondo torneo di burraco organizzato dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Sanremo.

L’appuntamento è fissato per le ore 15, e sarà un’occasione non solo per trascorrere qualche ora in compagnia all’insegna del divertimento, ma anche per contribuire concretamente a una buona causa. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti destinato all’acquisto di attrezzature a supporto della popolazione, rafforzando così l’azione di assistenza e solidarietà della Croce Rossa sul territorio. La quota di iscrizione è di 20 euro a persona. Per partecipare è possibile prenotarsi telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 338 8900504.

Il Comitato CRI di Sanremo invita tutti gli appassionati di burraco — e chiunque desideri trascorrere un pomeriggio diverso con un fine benefico — a unirsi a questa iniziativa. Un modo semplice e piacevole per sostenere chi, ogni giorno, si impegna al servizio della comunità.