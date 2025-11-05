OliOliva 2025, il progetto CORE racconta il Mar ligure che innova

Il mare ligure sarà protagonista a OliOliva 2025 con un appuntamento che unisce tradizione, territorio e innovazione. Venerdì 7 novembre, alle ore 16.00, si terrà l’incontro “Il progetto CORE: Incrementare la COmpetitività e la REsilienza delle imprese della piccola pesca e il sistema Genova Liguria Gourmet”, un momento di approfondimento dedicato a scoprire come progetti di rete, strategie di marketing territoriale e strumenti di promozione condivisa possano sostenere la crescita delle imprese della piccola pesca e rafforzare il legame con la gastronomia d’eccellenza ligure.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la competitività e la resilienza del comparto ittico, valorizzando al contempo l’identità territoriale e la qualità dei prodotti locali. Il progetto CORE rappresenta infatti un dialogo concreto tra mare e cucina, tra la tradizione delle comunità costiere e le nuove opportunità offerte dall’innovazione, dalla comunicazione integrata e dalle sinergie con il sistema Genova Liguria Gourmet.

Durante l’incontro saranno illustrate le buone pratiche di collaborazione tra imprese, istituzioni e operatori del turismo e dell’agroalimentare, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla tracciabilità e al racconto autentico dei prodotti del mare. Il confronto offrirà spunti utili su come la rete e il marketing territoriale possano diventare leve di sviluppo per un settore che è parte integrante dell’identità e dell’economia ligure.

A conclusione del laboratorio, i partecipanti potranno prendere parte a una piccola degustazione dedicata ai sapori del mare ligure e alle eccellenze dell’agroalimentare regionale, realizzata con il contributo degli studenti dell’Istituto Alberghiero “E. Ruffini – D. Aicardi” di Arma di Taggia, custodi di un sapere che unisce formazione e tradizione gastronomica.

Un’occasione per incontrarsi, condividere esperienze e guardare al futuro del mare ligure attraverso la lente dell’innovazione e della qualità, nel segno di un territorio che cresce insieme, tra reti, valori e sapori autentici.