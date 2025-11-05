"Nessuna di voi è innocente", a Ventimiglia conferenza sulla caccia alle streghe: special guest il professor Daniele Zucconi (Foto)

La caccia alle streghe sarà il tema al centro dell'incontro in programma sabato 8 novembre alle 17 nel salone polivalente di Sant'Agostino, in piazza Bassi, a Ventimiglia.

Il tema perentorio della conferenza con il professor Daniele Zucconi, docente universitario e storico, recita, infatti, "Nessuna di voi è innocente. Gli uomini impegnati nella follia della caccia alle streghe, il rogo che arde dal XIV al XVII secolo. La Chiesa protagonista". "Ci rivolgiamo alle donne in sospetto di pratica di 'arti magiche', se non addirittura di 'stregoneria', invitandole a presenziare alla conferenza per entrare in contradditorio con il conferenziere Daniele Zucconi" - dicono agli organizzatori.

La conferenza rientra tra gli 'Incontri della Voce' proposti su iniziativa de La Voce Intemelia e della Cumpagnia d'i Ventemigliusi. "Si tratta della terza conferenza, dopo quelle sul 'Viaggio nel mondo dei balestrieri e della peste nel 1300' e sulle 'Donne protagoniste nel Medioevo, Trotula de Ruggiero, Matilde de Canossa, Caterina da Siena e Beatrice di Tenda', con il professor Zucconi che ritorna così nella nostra città" - fanno sapere gli organizzatori - "Presenterà una ricostruzione, come dice l'autore, antologica di un fenomeno che ha attraversato l'Europa, soprattutto continentale, per più secoli prima di spegnersi agli albori dell'Illuminismo: la caccia alle streghe".