Ventimiglia ricorda le "Donne protagoniste nel Medioevo", lectio magistralis del professore Daniele Zucconi (Foto e video)

Trotula de Ruggero, Matilde di Canossa e Caterina da Siena sono solo alcune delle figure femminili emblematiche del Medioevo ricordate, ieri pomeriggio nella sala di Sant'Agostino a Ventimiglia, dal professore Daniele Zucconi in una conferenza dal titolo "Donne protagoniste nel Medioevo".

"Un'occasione per sfruttare quelle che sono le risorse documentali e di conoscenza che offre la Liguria" - dice il professore Daniele Zucconi - "Ventimiglia è un punto molto importante nella storia medievale della Liguria. Lo spunto dell'incontro odierno erano le donne protagoniste nel Medioevo. L'approfondimento finale è stato dedicato alle donne di Ventimiglia, che non appaiono nei libri di storia ma che erano presenti nella comunità".

Il tema affrontato dal docente universitario e storico ha interessato e affascinato il pubblico presente che alla fine dell'incontro ha posto domande e chiesto autografi. Per l'occasione è intervenuta anche l'assessore Serena Calcopietro che ha sottolineato: "Siamo in un mondo in cui le donne stanno prendendo il sopravvento anche nella politica. La donna è un punto nevralgico, e lo era già nella storia, per l'economia e la famiglia. Bisogna sempre riconoscere i pari diritti. E' importante porre l'accento in questo tipo di iniziative nate per andare ad affermare il perché chiediamo questa parità".

La lectio magistralis del professor Zucconi rientrava negli incontri della Voce organizzati da La Voce Intemelia, l'Unione Intemelia e la Cumpagnia d'i ventemigliusi. "Era il primo evento, nato in Cumpagnia d'i Ventemigliusi, in vista del 50esimo anniversario dell'Agosto Medievale" - dice Dario Canavese - "La conferenza, che si è svolta nonostante il lutto nazionale di questi giorni, omaggia figure femminili importanti del Medioevo e la nascita stessa della manifestazione, legata ai riti dell'Assunta, patrona dell'antica Contea di Ventimiglia, con una composizione floreale che verrà portata in Cattedrale e posta sull'altare dell'Assunta, nel ricordo di Papa Francesco".