Confindustria Imperia lancia la mascotte della Taggiasca IGP: un ponte tra tradizione e futuro

Una nuova icona nasce in Liguria per celebrare uno dei traguardi più significativi per l’olivicoltura locale: l’Indicazione Geografica Protetta dell’Oliva Taggiasca. Confindustria Imperia presenta la mascotte ufficiale dedicata alla Taggiasca IGP, simbolo di identità, orgoglio e innovazione per l’intero territorio. La mascotte rappresenta l’anima della Liguria più autentica, raccontando un percorso di tutela e valorizzazione della filiera che, dopo anni di impegno condiviso, raggiunge oggi un riconoscimento storico. Non solo un personaggio, dunque, ma un vero ambasciatore di un’eccellenza agricola unica al mondo.

La presentazione ufficiale avverrà in anteprima a OliOliva 2025, nello stand sensoriale di Confindustria Imperia. Il debutto sottolinea la volontà di introdurre un linguaggio comunicativo nuovo, capace di coinvolgere famiglie, giovani e visitatori attraverso emozione, creatività e immediata riconoscibilità. La mascotte nasce dalla collaborazione tra professionisti di rilievo del mondo creativo e culturale:

- Andrea Paolillo – ideatore e coordinatore del progetto per Oplay, autore del concept e della direzione creativa

- Frédéric Volante – illustratore e fumettista di fama internazionale, creatore del design della mascotte

- Giulio Magnetto – scenografo e artista, autore della scultura realizzata in tiratura limitata

- Luca Celoria – autore televisivo e storyteller, impegnato nello sviluppo narrativo del personaggio

Una sinergia che unisce estetica, comunicazione e radici territoriali, trasformando un simbolo in una storia da vivere e condividere. La mascotte vuole consolidare il rapporto tra territorio e consumatore attraverso un immaginario narrativo che potrà evolversi in: graphic novel e contenuti editoriali. cartoon e produzioni multimediali, campagne digitali e progetti educativi ed eventi e iniziative territoriali. L’obiettivo è far conoscere il valore culturale ed economico della Taggiasca IGP, enfatizzando temi come sostenibilità, tradizione, artigianalità e continua innovazione.

“L’IGP dell’Oliva Taggiasca è un risultato storico: non solo un sigillo di qualità, ma un atto di tutela e identità – dichiara Remo Alberti, Presidente della Sezione Alimentari e Oleari di Confindustria Imperia - e la mascotte nasce da un’idea del Direttore Paolo Della Pietra, che ho subito condiviso con entusiasmo: un simbolo capace di parlare a un pubblico ampio, in modo semplice e diretto. Ringrazio Oplay, Volante, Magnetto e Celoria per l’eccezionale lavoro svolto, che rappresenta solo l’inizio di un percorso di valorizzazione della nostra Taggiasca". Confindustria Imperia inaugura così una nuova fase nella promozione dell’oliva simbolo della Liguria: un futuro che guarda lontano, senza dimenticare le radici.