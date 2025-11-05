Sanremo: nuova segnalazione per le corse dei bus, una lettrice "Da tre giorni non parte la corriera da Verezzo"

Una nostra lettrice, Paola Ficarra, ci ha scritto per segnalare con profondo disappunto che, per la terza mattina consecutiva, anche oggi la corsa delle 7 da Verezzo per Sanremo non si è presentata:

"Questo disservizio ha provocato notevoli disagi a studenti, lavoratori e cittadini che quotidianamente fanno affidamento su tale mezzo per recarsi a scuola, al lavoro o per impegni sanitari. È davvero scoraggiante constatare come un servizio pubblico essenziale, su cui molte famiglie basano la propria routine, venga a mancare con tale frequenza e senza preavviso. Trovo inoltre contraddittorio che si investa tanto in promozione turistica e immagine della città, mentre nella vita quotidiana dei residenti persistono problemi di trasporto così gravi e ricorrenti. Come cittadina, mi sento sinceramente delusa e demoralizzata dal progressivo decadimento dell’azienda e dall’apparente mancanza di attenzione verso le necessità reali degli utenti. Chiedo pertanto, a nome mio e di tutti coloro che si trovano nella stessa situazione, di non sopprimere la corsa delle 7 da Verezzo, poiché rappresenta un collegamento fondamentale, soprattutto per gli studenti. Se proprio fosse necessario razionalizzare i servizi, sarebbe auspicabile farlo in orari meno critici, così da garantire a chi ha impegni inderogabili di poter raggiungere Sanremo puntualmente. Confido che questa segnalazione venga accolta con la dovuta attenzione e che si possa al più presto ripristinare la regolarità del servizio, restituendo ai cittadini la fiducia in un trasporto pubblico efficiente e affidabile".