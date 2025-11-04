“L’olio per Genova”: Alessandro Carassale racconta la storia del Magistrato dell’Olio a OliOliva 2025

Nell’ambito di OliOliva 2025, venerdì 7 novembre alle ore 16:45, presso l’area incontri di Calata Cuneo, verrà presentato in anteprima assoluta il volume “L’olio per Genova. Reti di approvvigionamento e istituzioni annonarie nel XVIII secolo”, edito dalla Società Ligure di Storia Patria. L’incontro sarà introdotto da Beatrice Palmero, direttrice della rivista storica Intemelion, e vedrà la partecipazione dell’esperto assaggiatore d’olio Fabrizio Vignolini.

Il libro di Alessandro Carassale, storico dell’agricoltura e dell’alimentazione, Presidente del Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino (CeSVin) e Accademico corrispondente dell’Accademia di Agricoltura di Torino, ricostruisce, attraverso fonti inedite reperite in archivi italiani e stranieri, il funzionamento del Magistrato dell’Olio di Genova in età moderna, l’istituzione annonaria che garantiva il rifornimento della derrata per il fabbisogno cittadino.

L’opera si apre con un capitolo introduttivo dedicato all’evoluzione dell’olivicoltura nel Mediterraneo, dal Medioevo all’Ottocento, dalla Spagna alla Palestina, e si arricchisce di numerose tavole statistiche e della descrizione delle annate olearie del Ponente ligure tra il 1700 e il 1815.

Storico e divulgatore, vincitore del Premio Giorgio Gallesio per meriti nel campo della storia agraria, Carassale è anche giornalista enogastronomico, collaboratore di riviste di settore e programmi televisivi.