Cronaca | 04 novembre 2025, 10:07

Sanremo: rubinetti a secco in frazione Poggio, residenti chiedono spiegazioni che non arrivano

Tante le telefonate di protesta inoltrate all’azienda

Gravi disagi, questa mattina, in frazione Poggio a Sanremo. Molti residenti della popolosa frazione matuziana, infatti, lamentano la totale assenza di acqua dai rubinetti di casa.

“Abbiamo chiamato Rivieracqua – ci hanno detto alcuni di loro – ma il call center, che tra l’altro risponde da fuori zona, non ci ha saputo dare risposte”. I residenti, soprattutto gli anziani, hanno problemi sia con la pulizia personale che con la cucina.

Secondo quanto riferito l’acqua manca in tutta la frazione e sono tante le telefonate di protesta inoltrate all’azienda. Anche gli esercizi commerciali, in particolare i bar, hanno dovuto sospendere il servizio per l'assenza del prezioso liquido.

Carlo Alessi

