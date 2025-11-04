Sanremo, al via la riqualificazione dei marciapiedi di piazza Colombo: lavori completati entro il Festival

Il Comune di Sanremo ha affidato i lavori per la riqualificazione dei marciapiedi di piazza Colombo. L’intervento, approvato lo scorso mese dalla giunta, permetterà di sostituire la pavimentazione del marciapiede lato nord, di allargare e impermeabilizzare quella a ponente sotto il porticato, di realizzare un attraversamento pedonale di via San Francesco con strisce in marmo antiscivolo e di sostituire i tombini ammalorati. I lavori, il cui inizio è in programma nelle prossime settimane, sono stati affidati alla Lombardo S.A.S. con sede a Sanremo.

“Un intervento strategico in una delle zone centrali della città – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - L’utilizzo di materiale in linea con quello presente in via Matteotti, consentirà di realizzare una pavimentazione uniforme e di pregio. I lavori, oltre a risultati in termini di decoro e funzionalità, permetteranno anche di superare le barriere architettoniche costituite dalle parti danneggiate da usura e tempo. Il lotto rientra nel fondo strategico regionale di 500 mila euro, che comprendeva anche i lavori già conclusi nei giardini Sud-Est e quelli in corso nei giardini ‘Falcone e Borsellino’ alla Foce.”.

L’intervento, la cui ultimazione è prevista entro il Festival, comporterà una spesa complessiva di 186 mila euro. Il progetto, che ha ottenuto l’autorizzazione anche della Soprintendenza, è firmato dall’arch. Simone Perrone.