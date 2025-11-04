Imprese balneari a confronto: riunione provinciale ad Arma di Taggia

Mercoledì 5 novembre, alle ore 16.00, presso l’Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia (Via della Stazione n. 6), si terrà una nuova riunione provinciale degli operatori balneari promossa da Confesercenti Provinciale Imperia e Fiba Confesercenti. L’appuntamento rappresenta un’occasione fondamentale di confronto e aggiornamento per tutti gli imprenditori del comparto, in chiusura della stagione estiva 2025 e in vista della pubblicazione dei nuovi bandi comunali relativi alle concessioni demaniali marittime nei Comuni costieri della provincia.

L’incontro si propone di analizzare le tematiche più urgenti e attuali che riguardano la gestione delle imprese balneari, con particolare attenzione alle prospettive normative e alle azioni sindacali e istituzionali in corso. In un contesto in continua evoluzione, dove le regole di assegnazione delle concessioni e le dinamiche economiche impongono una costante capacità di adattamento, il dialogo tra operatori e rappresentanti di categoria diventa uno strumento indispensabile per affrontare le sfide del futuro.

A intervenire saranno figure di riferimento del panorama associativo regionale e provinciale: Gianmarco Oneglio, Presidente regionale Fiba Confesercenti Liguria, Raffaello Bastiani, Presidente provinciale Fiba Confesercenti Imperia, e Massimiliano Cammarata, Responsabile provinciale Enti Locali Confesercenti Imperia. I loro contributi offriranno una panoramica sulle strategie in atto e sulle opportunità che si aprono per il settore, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza e la tutela degli interessi degli imprenditori balneari.

L’incontro è aperto a tutti gli associati Confesercenti e agli operatori del settore balneare della provincia di Imperia. La partecipazione è fortemente incoraggiata, in quanto rappresenta un momento prezioso per condividere esperienze, raccogliere informazioni utili e contribuire attivamente alla definizione delle linee guida che orienteranno il futuro delle attività balneari sul territorio.