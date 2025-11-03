Sanremo, pubblicato il bando per la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Colombo

Anche per il Natale 2025 torna la tradizionale pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore della città: il Comune di Sanremo ha pubblicato infatti l'avviso pubblico per la concessione temporanea del suolo pubblico del “solettone” di Piazza Colombo, destinato all’installazione della pista nel periodo natalizio 2025-2026. La concessione, della durata minima di trenta giorni, potrà essere rinnovata anche per le due stagioni successive (2026/2027 e 2027/2028).

Possono partecipare alla selezione imprese o società titolari di licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, in regola con le normative di sicurezza, igiene e regolarità contributiva. I candidati dovranno inoltre essere iscritti alla Camera di Commercio, presentare un curriculum aziendale e un progetto di allestimento completo di decorazioni e arredi natalizi. Le domande dovranno essere inviate entro le 12:30 del 19 novembre al Servizio Protocollo del Comune di Sanremo (corso Cavallotti 59), a mano o tramite posta raccomandata. L’apertura dei plichi è fissata per il giorno successivo alle 12.

L’area concessa coprirà una superficie massima di 550 metri quadrati, di cui fino a 500 destinati alla pista e 50 alle pertinenze (casette, impianti tecnici, zona pattini). La pista dovrà avere forma rettangolare, superficie minima di 300 mq e rispettare i limiti di carico di 300 kg/mq. L’allestimento dovrà prevedere decorazioni natalizie, illuminazione scenografica e musica a tema, nel rispetto del regolamento acustico comunale. L’orario di apertura dovrà includere l’accesso mattutino per le scuole, attività pomeridiane e serali fino alle 23:30 nei weekend e festivi.

Le proposte saranno valutate da una Commissione comunale composta da tre membri. Il bando completo, con la modulistica e la planimetria dell’area, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sanremo