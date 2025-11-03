 / Eventi

Eventi | 03 novembre 2025, 07:03

Sanremo, pubblicato il bando per la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Colombo

La concessione, della durata minima di trenta giorni, potrà essere rinnovata anche per le due stagioni successive (2026/2027 e 2027/2028)

Sanremo, pubblicato il bando per la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Colombo

Anche per il Natale 2025 torna la tradizionale pista di pattinaggio su ghiaccio nel cuore della città: il Comune di Sanremo ha pubblicato infatti l'avviso pubblico per la concessione temporanea del suolo pubblico del “solettone” di Piazza Colombo, destinato all’installazione della pista nel periodo natalizio 2025-2026. La concessione, della durata minima di trenta giorni, potrà essere rinnovata anche per le due stagioni successive (2026/2027 e 2027/2028).

Possono partecipare alla selezione imprese o società titolari di licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, in regola con le normative di sicurezza, igiene e regolarità contributiva. I candidati dovranno inoltre essere iscritti alla Camera di Commercio, presentare un curriculum aziendale e un progetto di allestimento completo di decorazioni e arredi natalizi. Le domande dovranno essere inviate entro le 12:30 del 19 novembre al Servizio Protocollo del Comune di Sanremo (corso Cavallotti 59), a mano o tramite posta raccomandata. L’apertura dei plichi è fissata per il giorno successivo alle 12.

L’area concessa coprirà una superficie massima di 550 metri quadrati, di cui fino a 500 destinati alla pista e 50 alle pertinenze (casette, impianti tecnici, zona pattini). La pista dovrà avere forma rettangolare, superficie minima di 300 mq e rispettare i limiti di carico di 300 kg/mq. L’allestimento dovrà prevedere decorazioni natalizie, illuminazione scenografica e musica a tema, nel rispetto del regolamento acustico comunale. L’orario di apertura dovrà includere l’accesso mattutino per le scuole, attività pomeridiane e serali fino alle 23:30 nei weekend e festivi.

Le proposte saranno valutate da una Commissione comunale composta da tre membri. Il bando completo, con la modulistica e la planimetria dell’area, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sanremo

Elia Folco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium