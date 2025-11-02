La Banda Pasquale Anfossi sfila a Sanremo per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

La Banda Pasquale Anfossi di Taggia martedì 4 novembre, alle 16.30, sfilerà a Sanremo in occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza di tutte le Autorità Civili e Militari.
La Banda, nata nel 1856, si prepara al suo 170° dalla fondazione con numerose attività musicali: la mattina dell’11 novembre sarà a Taggia nelle scuole elementari G. B. Soleri; il 23 novembre alle 10.00 suonerà nella S. Cecilia Basilica SS. Giacomo e Filippo; la mattina del 30 novembre si troverà ad Arma di Taggia per la Festa dei Marinai; il 18 dicembre alle 21.00 a Taggia al concerto delle Sequelle.
“Un ringraziamento a tutti i musicisti della Banda – sottolinea il M° Vitaliano Gallo - che stanno portando con la loro Arte tanta creatività al servizio della nostra Comunità”.