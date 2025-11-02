Ventimiglia, gattino ricoperto di colla topicida: salvato da Ambulanze Veterinarie Odv

Ambulanze Veterinarie Odv salva un gattino completamente ricoperto di colla topicida. E' successo l'altro ieri a Ventimiglia.
"Il gattino era completamente ricoperto di colla topicida. Era terrorizzato, immobile e stava soffocando tra le zampine incollate" - afferma Ambulanze Veterinarie Odv - "Vogliamo, perciò, lanciare un appello a tutti: non usate mai la colla topicida, né all’interno né all’esterno. Questa sostanza è una vera trappola di sofferenza non solo per i topi ma anche per gatti, uccellini, ricci e altri animali innocenti che possono finirci sopra per errore".
"Anche il veleno, il topicida tradizionale, è pericolosissimo può avvelenare i vostri cani e gatti o altri animali selvatici. Se volete allontanare i topi, usate solo trappole di cattura viva, che permettono di prenderli senza far loro del male, per poi liberarli in campagna. Sono le uniche trappole etiche e rispettose della vita" - sottolinea - "Aiutateci a diffondere questo messaggio, la crudeltà non è mai una soluzione. Ogni vita conta anche quella di un piccolo topo".