Sanremo, "degrado al cimitero di Armea": la segnalazione (Foto)

Degrado al cimitero di Armea. Lo segnala un cittadino che aveva già più volte evidenziato una situazione di incuria e degrado in alcune aree del campo santo.

"Avevo chiesto un intervento di sfalcio" - dice A. Del Becaro - "Dallo scorso agosto a oggi la situazione è immutata".

Il cittadino ha così depositato una richiesta all'Urp del comune di Sanremo. "Analoga richiesta era già stata presentata in data 12 agosto 2025 e nonostante l'URP avesse poi effettivamente trasmesso la predetta istanza agli uffici competenti, non è stato dato alcun seguito. Nessuno ha provveduto allo sfalcio al cimitero Armea. Domani è il 2 novembre, ricorrenza dei defunti, e la situazione di degrado è immutata" - afferma - "Si chiede nuovamente di intervenire".