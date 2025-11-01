 / Politica

Vallecrosia regina per una notte: successo travolgente per la grande festa cittadina

Folla, entusiasmo e ricadute positive per le imprese locali. Confesercenti: “Evento da ripetere, ha rilanciato l’immagine della città”

Roberto Costato

Vallecrosia ha vissuto una serata da protagonista, trasformandosi per una notte nella capitale dell’intrattenimento del Ponente ligure. Una folla imponente ha animato le vie del centro, richiamata da un evento che ha saputo coniugare tradizione, divertimento e spirito comunitario. Ottima l’organizzazione, impeccabili i servizi, grande la partecipazione: la manifestazione ha coinvolto famiglie, giovani, turisti e residenti in un clima di festa diffusa.

“Un successo sotto ogni punto di vista" - commenta Roberto Costato, presidente cittadino di Confesercenti - "Questa iniziativa ha rilanciato l’immagine della nostra città e rafforzato la rete economica locale. Ci complimentiamo con l’organizzazione, con tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte, con le attività commerciali che hanno aderito e con l’Amministrazione comunale, che ha voluto e gestito l’evento con grande competenza”.

"La scelta della location, il borgo antico di Vallecrosia, si è rivelata vincente: un contesto suggestivo, ricco di fascino e perfettamente adatto ad accogliere eventi di grande portata. La manifestazione ha offerto svago a 360 gradi: musica, animazione, gastronomia, intrattenimento per tutte le età. Un appuntamento che ha sprigionato energia, allegria e fiducia, lasciando il segno tra i partecipanti e gli operatori. 'Tutto bene, tutto da ripetere" è il commento unanime. Vallecrosia ha dimostrato di avere le carte in regola per ospitare grandi eventi e per farlo con stile. E il pubblico ha risposto con entusiasmo.

