 / Politica

Politica | 01 novembre 2025, 14:19

Tre anni di buon governo Meloni, gazebo di Fratelli d’Italia a San Lorenzo al mare (Foto)

Presente anche il senatore Gianni Berrino

Tre anni di buon governo Meloni, gazebo di Fratelli d’Italia a San Lorenzo al mare (Foto)

A San Lorenzo al mare oggi un gazebo di Fratelli d’Italia sui tre anni di buon governo Meloni.

É stato allestito in via Vignasse, vicino al monumento ai caduti, un gazebo informativo per illustrare le azioni del governo e le attività del partito. Erano presenti anche il senatore Gianni Berrino e diversi sindaci e consiglieri comunali.

"É stato un momento molto positivo, di condivisione e di confronto. Ci ha fatto piacere la vicinanza degli amministratori così come dei numerosi cittadini che si sono avvicinati al gazebo per esprimere la propria soddisfazione per le azioni del governo e la figura impeccabile di Giorgia Meloni" - dice Lorenza Bellini.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium