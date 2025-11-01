Tre anni di buon governo Meloni, gazebo di Fratelli d’Italia a San Lorenzo al mare (Foto)

A San Lorenzo al mare oggi un gazebo di Fratelli d’Italia sui tre anni di buon governo Meloni.

É stato allestito in via Vignasse, vicino al monumento ai caduti, un gazebo informativo per illustrare le azioni del governo e le attività del partito. Erano presenti anche il senatore Gianni Berrino e diversi sindaci e consiglieri comunali.

"É stato un momento molto positivo, di condivisione e di confronto. Ci ha fatto piacere la vicinanza degli amministratori così come dei numerosi cittadini che si sono avvicinati al gazebo per esprimere la propria soddisfazione per le azioni del governo e la figura impeccabile di Giorgia Meloni" - dice Lorenza Bellini.