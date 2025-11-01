Sanremo, riaperta la cappella cimiteriale primigenia alla Foce (Foto)

In occasione della commemorazione di tutti i defunti, presso il cimitero monumentale della Foce a Sanremo, nell'ambito di una serie di interventi di riqualificazione che ha già interessato aiuole, spazi verdi e camminamenti, è stata ripulita e riaperta la cappella cimiteriale primigenia, che su iniziativa dell'assessorato alla Cultura è stata dedicata ad ospitare le targhe dei cittadini benemeriti, con la volontà di meglio valorizzarne la loro figura.