Camporosso Mare: lunghe code all’ufficio postale a causa della carenza di personale, la denuncia della Failp-Cisal

Anche oggi i cittadini che si sono recati all’ufficio postale di Camporosso Mare hanno dovuto affrontare lunghe attese. La persistente carenza di personale costringe spesso a gestire lo sportello con un solo operatore, causando code che si protraggono anche all’esterno dei locali. Gli assembramenti che ne derivano creano disagi non solo per i clienti, costretti ad attendere a lungo, ma anche per il personale, costretto a gestire una mole di lavoro superiore alle proprie possibilità.

A denunciare la situazione è Daniele Barale, Segretario Provinciale della FAILP-CISAL Imperia: “Da tempo segnaliamo la cronica mancanza di personale negli uffici postali della zona – afferma Barale – ma la situazione di Camporosso Mare è particolarmente critica e necessita di un intervento immediato da parte dell’azienda”. La segnalazione della FAILP-CISAL punta a richiamare l’attenzione sulla necessità di rafforzare il personale negli uffici postali locali, per garantire un servizio efficiente e sicuro per tutti i cittadini.