Buio totale in via Pascoli: i residenti protestano, Sanremo Domani presenta interpellanza

L’ultimo tratto di via Giovanni Pascoli, nella zona est della città, resta completamente al buio, e cresce la preoccupazione tra i residenti. Dopo numerose segnalazioni dei cittadini, la problematica è stata portata all’attenzione del consigliere comunale Marco Damiano, che – insieme alla collega Monica Rodà – ha presentato un’interpellanza ufficiale al Sindaco di Sanremo per chiedere chiarimenti e soluzioni urgenti.

Secondo quanto riportato nel documento, il tratto finale della via risulta totalmente privo di illuminazione pubblica nelle ore serali e notturne. Chi percorre quella zona è spesso costretto a utilizzare torce o luci portatili per muoversi in sicurezza, con evidenti rischi per l’incolumità personale e per la circolazione pedonale e veicolare.

Damiano e Rodà ricordano che l’illuminazione pubblica rappresenta “una funzione fondamentale del Comune, legata alla sicurezza urbana e alla qualità della vita dei cittadini”. Per questo, nell’interpellanza chiedono all’Amministrazione sanremese:

- se sia a conoscenza della situazione;

- se siano già stati effettuati sopralluoghi;

- se e con quale tempistica sia previsto un intervento di installazione o potenziamento dell’impianto di illuminazione nel tratto interessato.

I due consiglieri sollecitano inoltre l’adozione di una soluzione temporanea, come lampioni solari o fari LED a batteria, per garantire un minimo di sicurezza in attesa dei lavori definitivi, e invitano l’Amministrazione a coordinarsi con la Polizia Municipale per migliorare la sicurezza della circolazione.

“Si tratta di una richiesta legittima dei residenti, che da tempo vivono una condizione di disagio e pericolo – spiega il consigliere Damiano –. Abbiamo ritenuto doveroso portare la loro voce in Consiglio comunale e chiedere all’Amministrazione risposte concrete e tempi certi”.