L'artista trentina Andrea Powitz alla 'Sanremo Arte Expo 2025': emozione e colore al Teatro Ariston

L’artista contemporanea Andrea Powitz, pittrice astratta con base in Trentino-Alto Adige, partecipa ufficialmente alla Sanremo Arte Expo 2025, prestigiosa mostra internazionale che si terrà dal 13 al 16 novembre 2025 nello storico Teatro Ariston di Sanremo, luogo simbolo della cultura italiana.

La rassegna riunisce artisti provenienti da diversi Paesi, offrendo un dialogo aperto tra linguaggi, stili e visioni del mondo contemporaneo. L’opera presentata da Andrea Powitz, una composizione pittorica astratta, esplora il rapporto tra emozione, colore e forma come veicolo di introspezione e comunicazione universale.

La partecipazione dell’artista a questo evento internazionale consolida un percorso che unisce arte, ricerca personale e apertura verso il pubblico globale. Con un linguaggio pittorico intenso e lirico, Powitz traduce esperienze interiori in trame cromatiche che invitano alla riflessione e al dialogo visivo.