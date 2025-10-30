Separazione delle carriere, Berrino (FdI): “Passo decisivo per una magistratura libera”

Con l’approvazione in Senato della riforma sulla separazione delle carriere in magistratura, il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama, ha espresso piena soddisfazione per quello che definisce un momento storico per il sistema giudiziario italiano.

In una dichiarazione ufficiale, Berrino ha sottolineato l’importanza del provvedimento e il suo impatto sul futuro della giustizia nel Paese.

"Oggi, grazie al voto in Senato, l’Italia compie un passo fondamentale verso una giustizia più equa, trasparente e libera da influenze correntiste. Come capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama, esprimo il mio pieno sostegno alla riforma che, finalmente, garantirà una magistratura corretta e immune da qualsiasi condizionamento esterno.

Questa riforma rappresenta una vittoria per tutti quei cittadini che credono nell’autonomia del sistema giudiziario e nella separazione dei poteri. La nostra battaglia, da sempre, è quella di difendere l’indipendenza della magistratura, che deve operare senza pressioni politiche, in un contesto di assoluta libertà e imparzialità.

La nuova legislazione, che passerà ora alla fase di attuazione, porta con sé un’idea di giustizia che non solo difende i diritti dei cittadini, ma anche l’onorabilità e la dignità di chi svolge la professione giudiziaria.

È ora di ridare credibilità a un sistema che deve essere al servizio della collettività e non schiavo di interessi di parte. Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto e continuerà a difendere una giustizia giusta, equa e libera da qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Questa riforma è una dimostrazione concreta di quanto il nostro impegno per una giustizia equa e libera sia fondamentale per il futuro del nostro Paese.

L’Italia merita un sistema giudiziario che funzioni in modo efficiente, che rispetti le leggi e che garantisca, in ogni momento, la sicurezza dei suoi cittadini. Siamo convinti che, con il passaggio definitivo della riforma, potremo finalmente iniziare a vedere i frutti di un cambiamento atteso da troppo tempo".