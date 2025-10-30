'deVinum - Note di vino': sabato e domenica un viaggio tra calici, musica e cultura del vino a Sanremo

È in arrivo la prima edizione di deVinum – Note di vino, l’evento che fonde degustazioni d’eccellenza, musica dal vivo e cultura enologica nel raffinato scenario di Villa Ormond, sabato 1 e domenica 2 novembre 2025. Un’esperienza pensata per chi vive il vino come arte, mestiere e incontro tra persone e territori. L’iniziativa è organizzata da Freres Srl, società di comunicazione ed eventi fondata da Jared Maceri e Alessandro Salerno, in collaborazione con CNA Imperia, partner istituzionale dell’evento.

Un percorso sensoriale e culturale

deVinum propone un viaggio attraverso l’Italia del vino: una selezione curata di etichette provenienti da ogni regione, raccontate dai sommelier AIS in un format che unisce convivialità, eleganza e approfondimento culturale. Il pubblico potrà accedere con un calice e una tasca porta-bicchiere inclusi nell’ingresso, e degustare i vini acquistando gettoni in prevendita su www.devinum.it o direttamente in loco. Cornice dell’evento sarà la splendida Villa Ormond, tra le più suggestive di Sanremo, dove l’atmosfera della Riviera incontra il fascino del vino italiano.

Due atmosfere, una sola passione

Sabato 1 novembre (ore 17–24): serata inaugurale dall’anima elegante e festosa, con musica live, sax e performance tra i banchi di degustazione.

serata inaugurale dall’anima elegante e festosa, con musica live, sax e performance tra i banchi di degustazione. Domenica 2 novembre (ore 12–24): un’esperienza più intima e “slow”, tra masterclass, racconti dei produttori e approfondimenti guidati dai sommelier AIS.

Non mancheranno cocktail e drink a base di vino, vermut e grappa, firmati da bartender selezionati.

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia: “Siamo orgogliosi di collaborare alla nascita di un evento che unisce la cultura del vino al valore artigiano e territoriale. deVinum rappresenta un’occasione per valorizzare le eccellenze italiane e promuovere il saper-fare che è alla base della nostra identità.” Jared Maceri e Alessandro Salerno (FRERES S.r.l.), organizzatori: “Con deVinum vogliamo offrire un’esperienza diversa, in cui il vino diventa linguaggio, racconto e musica. L’obiettivo è creare un evento che sia allo stesso tempo elegante e accessibile, dove ogni calice racconti una storia di territorio e passione.”

L'appuntamento è fissato a Villa Ormond sabato 1 novembre dalle 17 alle 24 e domenica 2 novembre dalle 12 alle 24

Ingresso e prevendita: su www.devinum.it

Organizzazione: Freres Srl in collaborazione con CNA Imperia

deVinum – Note di vino nasce con l’intento di far dialogare vino, territorio e stile: non una semplice degustazione, ma un racconto di eccellenze, artigianalità e passione enologica nel cuore della Riviera dei Fiori.