Sanremo, nuovo profilo fake su Instagram a nome del vicesindaco Fellegara

E’ stato nuovamente diffuso un profilo fake su Istagram a nome del vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara.
Come già accaduto qualche giorno fa, ancora una volta si tratta di un falso. Chiunque dovesse ricevere una richiesta di amicizia o altro tipo di contatto, compresi direct message, è pregato di segnalarlo al social network con l’apposita funzione. Il vicesindaco Fellegara si recherà nuovamente dai Carabinieri per integrare la denuncia già presentata nei giorni scorsi per il primo profilo fake.