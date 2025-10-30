Ventimiglia: 'Un paio di occhiali per Tutti', con l'istituto 'Fermi-Polo-Montale' la scuola diventa solidarietà

Restituire la vista a chi ne ha bisogno e, allo stesso tempo, offrire agli studenti un’esperienza concreta di crescita professionale e umana. È questo l’obiettivo del progetto “Un Paio di Occhiali per Tutti”, promosso dall’Istituto “Fermi – Polo Montale” di Ventimiglia, indirizzo Ottico, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Ventimiglia, con il sostegno di BANCO BPM – Ventimiglia Ag. 1 e dei Lions Club Italia. La vista è un elemento irrinunciabile per vivere con qualità: studiare, lavorare, relazionarsi. Ma per molte persone, il costo degli occhiali da vista rappresenta un ostacolo difficile da superare. L’iniziativa della scuola intende rispondere a questo bisogno offrendo occhiali da lettura gratuiti ai cittadini in difficoltà economica individuati dai servizi sociali comunali.

Il progetto rappresenta una straordinaria occasione formativa per gli studenti del corso di Ottica, che potranno avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso attività pratiche guidate dai docenti: accoglienza e ascolto dei beneficiari, misurazione dell’acuità visiva a scopo didattico, scelta della montatura più adatta, montaggio delle lenti e consegna degli occhiali realizzati. "Questo progetto unisce formazione e solidarietà – afferma la Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco –. I nostri studenti mettono in pratica ciò che imparano e scoprono il valore del servizio alla comunità. È un’occasione per crescere come professionisti e come cittadini responsabili". Le attività non hanno valore diagnostico o medico, ma offrono agli alunni un percorso basato su learning by doing e cooperative learning, sviluppando competenze tecniche e capacità relazionali.

Al termine del progetto, gli studenti rifletteranno sul lavoro svolto con un momento di debriefing e valutazione condivisa. Fondamentale il sostegno dei partner coinvolti:

- Comune di Ventimiglia per l’individuazione dei destinatari

- Banco BPM – Ventimiglia Ag. 1 per il supporto all’iniziativa

- Lions Club Italia, che ha donato 900 montature e 900 lenti graduate, un contributo prezioso che avrà un impatto diretto sulle attività del corso e sul futuro degli studenti.

Il progetto è inoltre aperto alla collaborazione di ottici e aziende del settore disponibili a fornire materiali in donazione o a condizioni agevolate. “Un Paio di Occhiali per Tutti” è molto più di un servizio gratuito: è la dimostrazione che la scuola può essere motore di inclusione, solidarietà e cittadinanza attiva. Un gesto concreto che restituisce non solo la vista, ma anche una visione di futuro: un territorio che cresce insieme, prendendosi cura delle persone più fragili e formando i professionisti di domani.