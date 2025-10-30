 / Attualità

Ventimiglia, cassoni scarrabili: a novembre il servizio sbarca a Calvo e in via Lamboglia

Per ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città

Continuerà mercoledì 5 novembre al parcheggio di Calvo, frazione di Ventimiglia, il servizio che prevede il posizionamento dei cassoni scarrabili.

Il servizio, che ha come obiettivo ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città, sarà ripetuto ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione semestrale, dalle 7.30 alle 11.30.

Possono conferire tutti i cittadini, residenti a Ventimiglia, in regola con il pagamento della TARI, recandosi nel luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato.

Secondo la nuova programmazione semestrale i prossimi appuntamenti saranno: il 19 novembre in via Lamboglia; il 3 dicembre al parcheggio di Trucco e il 17 dicembre in via Veneto.

 

Elisa Colli

