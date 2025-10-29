Ventimiglia, CISL e ANOLF Imperia donano generi alimentari per migranti e famiglie in difficoltà

CISL Imperia e ANOLF Imperia, consapevoli che la pace si costruisce ogni giorno con gesti di solidarietà, aiuto, apertura, sostegno e rispetto verso l’altro, hanno donato generi alimentari per la preparazione di pasti caldi per i migranti in transito nel nostro territorio e per il sostentamento di tante famiglie in difficoltà.

Ieri pomeriggio la Responsabile CISL Imperia Antonietta Pistocco e il Presidente ANOLF Imperia Michele Massaro si sono recati con don Rito Alvarez, parroco della Chiesa di San Rocco a Vallecrosia e fondatore dell’Associazione “Angeli di Pace ODV”, in un supermercato della zona per acquistare a prezzi favorevoli quanto più necessitava ai volontari per le prossime distribuzioni di cibo ai migranti e per il supporto alle iniziative solidali per chi versa in una situazione di fragilità: olio di semi di girasole, olio d’oliva, olio extra vergine d’oliva, merendine.

“Come CISL Imperia vogliamo esprimere concretamente la nostra vicinanza a chi ha bisogno d’aiuto per sopravvivere, a chi si trova in un momento di difficoltà economica e non riesce a mettere insieme pranzo e cena per la famiglia, a chi ha perso il lavoro e si ritrova sprofondato in un baratro, a chi attraversa momenti di solitudine e disorientamento. E’ una mano tesa, un piccolo gesto d’accoglienza e di rispetto. Vogliamo ringraziare di cuore Don Rito e tutti i volontari che si adoperano con il loro lavoro, il loro tempo, il loro sorriso all’accoglienza dei migranti, all’aiuto delle persone che si trovano a sfiorare o a vivere in pieno la povertà, a chi si ritrova solo e disperato. A Ventimiglia la solidarietà incontra le sofferenze di chi fugge da guerre, carestie, devastazioni climatiche, persecuzioni politiche, torture, discriminazioni, povertà e mantiene accesa, nonostante tutto, la speranza di un futuro migliore. A queste persone dobbiamo dare risposte che parlino di accoglienza, integrazione, umanità. Sul nostro territorio caratterizzato da un lavoro troppo spesso precario, stagionale, a tempo determinato insistono anche povertà più subdole, che fatichiamo a “vedere”, basta un mancato rinnovo del contratto di lavoro, una malattia, una scadenza di pagamento non rispettata, una separazione per far cadere tante famiglie in un vortice fatto di privazioni prima e di disperazione poi. Occorre una rete sociale fitta per sostenere chi non riesce da solo a tirarsi su. Un pensiero commosso all’uomo che compiendo un gesto estremo l’altra notte a Ventimiglia ci ha ricordato con brutalità che il lavoro è dignità, speranza, fiducia, possibilità di integrazione, di sostentamento per la propria famiglia, vita.” – così la Segretaria Provinciale CISL Antonietta Pistocco.

“La nostra Associazione segue e assiste tanti lavoratori e lavoratrici stranieri che vivono in Italia e che si sono integrati con le nostre comunità svolgendo spesso i lavori più umili e faticosi. Con grandi sacrifici tanti di loro sono riusciti a ricongiungersi con le proprie famiglie, ritrovando una “normalità” affettiva. Come ANOLF Imperia abbiamo voluto aiutare concretamente le persone in transito, contribuendo ad alleviare le loro sofferenze. E’ un gesto di solidarietà da parte di chi nel nostro Paese ha avuto la possibilità di trovare lavoro, casa, famiglia verso persone in grande difficoltà, spesso invisibili.” – afferma Michele Massaro, Presidente ANOLF Imperia