Ddl Concorrenza: il Senatore sanremese Gianni Berrino (FdI) “Passo decisivo verso mercati più aperti e trasparenti”

Con il voto di fiducia espresso oggi dal Senato, il disegno di legge sulla concorrenza ha ottenuto il via libera definitivo, segnando – secondo il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino – “un intervento fondamentale per modernizzare il nostro sistema economico e promuovere la competitività”.

Berrino, componente della X Commissione, ha sottolineato l’importanza della riforma, definendola “un passo decisivo verso mercati più aperti e trasparenti, in grado di favorire l’innovazione e la protezione dei consumatori”. Il provvedimento interviene infatti in diversi settori strategici, dalle telecomunicazioni ai trasporti, fino all’energia, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che frenano l’ingresso delle imprese e di garantire condizioni di concorrenza leale. “Con questa riforma – ha aggiunto il senatore di Fratelli d’Italia – l’Italia compie un passo importante verso una crescita sostenibile e competitiva, ponendo le basi per un’economia più dinamica e aperta agli investimenti”.

Il Ddl Concorrenza rappresenta uno degli strumenti chiave del Governo per dare attuazione agli impegni previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mirando a semplificare le procedure amministrative e ad aumentare la trasparenza del mercato. L’approvazione in Senato, con il voto di fiducia, conferma la volontà dell’esecutivo di procedere con determinazione nel percorso di riforme strutturali orientate alla crescita.

Conclude Berrino: “Si tratta di una scelta di responsabilità e visione. Rafforzare la concorrenza significa garantire più opportunità per le imprese e più tutele per i cittadini, in un quadro economico finalmente più equo e moderno.”