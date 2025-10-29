Premio FITALIA 2025, trionfa la compagnia “Teatro d’Asporto” di Cipressa con “Il Calapranzi” di Harold Pinter

Si è svolta domenica 26 ottobre, presso il teatro Rossini di Roma, la cerimonia di premiazione del Premio FITALIA 2025. Il concorso, indetto dalla FITA (Federazione Italiana teatro Amatori), e giunto alla 37^ edizione, ha visto in gara compagnie provenienti da tutto il territorio nazionale suddivise in base ai vari generi teatrali. A conquistare la giuria nella categoria del teatro dell'assurdo è stata la compagnia 'Teatro d'Asporto' di Cipressa con lo spettacolo 'Il Calapranzi' di Harold Pinter.

Pinter, premio Nobel per la letteratura, scrive questo atto unico del 1960.

Ambientato in un seminterrato spoglio ha come protagonisti due personaggi subito non meglio identificabili se non con i nomi di Gus e Ben. Nel corso delle battute si scopre che essi sono due sicari professionisti che attendono istruzioni da un misterioso capo. Ben e Gus “aspettano”ordini e questa attesa è resa inquietante e stressante dalla claustrofobica stanza e dalla presenza di una porta chiusa e da un calapranzi. Sul palco Fabio Megiovanni e Roberto Mazzola, alla parte tecnica Paola Donzella, la regia è di Teatro d'Asporto.

“Questo riconoscimento - spiega Fabio Megiovanni portavoce della compagnia - ci riempie di orgoglio e di gioia, ed esso ha per noi un valore inestimabile perché il lavoro da noi svolto e i sacrifici, spinti da passione e da ideali in cui crediamo, sono veramente tanti. Questo premio ci dà inoltre un ulteriore stimolo a continuare a creare per il pubblico e a credere nella nostra passione. Vorrei ringraziare personalmente, a nome della compagnia, la Fita Imperia, in particolar modo la presidente Alessia Mela e tutto il direttivo, per il lavoro che svolgono e per averci dato la possibilità di partecipare a questo concorso.”

La compagnia 'Teatro d'Asporto' debutterà con il nuovo spettacolo 'Corti sul Filo' sabato 7 febbraio 2026 nell'Ambito di 'Autunno/Inverno' la stagione Teatrale Amatoriale dedicata alle compagnie FITA della Provincia di Imperia presso il Teatro Concordia di Diano Castello