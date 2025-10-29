Halloween a Bordighera Alta: pomeriggio da brivido con giochi, baby dance, dj set e dolcetto o scherzetto nel borgo

Venerdì prossimo Bordighera alta festeggia Halloween con un divertentissimo pomeriggio 'da brivido'. A partire dalle 16.30 il borgo aspetta tutti i bambini e le loro famiglie con tanta animazione, divertimento e giochi come la caccia al dolcetto, la pesca delle zucche, il laboratorio “Crea la tua maschera” e il truccabimbi horror. Ci saranno un “pauroso” dj set e la speciale baby dance per scatenarsi tutti insieme in piazza Padre Giacomo Viale, mentre decorazioni a tema e sorprese renderanno l’atmosfera perfetta per “dolcetto o scherzetto”.

"Accoglieremo tutti i bimbi a Bordighera alta per una festa che sarà “spaventosamente divertente - commenta l'Assessore Melina Rodà - un ringraziamento a Le Carillon e a 'La Pria Presiuza' per la fondamentale collaborazione”.