 / Eventi

Eventi | 29 ottobre 2025, 08:31

Halloween a Bordighera Alta: pomeriggio da brivido con giochi, baby dance, dj set e dolcetto o scherzetto nel borgo

Venerdì dalle 16.30 animazione, laboratori creativi, truccabimbi horror e tante sorprese per i più piccoli in piazza Padre Giacomo Viale

Halloween a Bordighera Alta: pomeriggio da brivido con giochi, baby dance, dj set e dolcetto o scherzetto nel borgo

Venerdì prossimo Bordighera alta festeggia Halloween con un divertentissimo pomeriggio 'da brivido'. A partire dalle 16.30 il borgo aspetta tutti i bambini e le loro famiglie con tanta animazione, divertimento e giochi come la caccia al dolcetto, la pesca delle zucche, il laboratorio “Crea la tua maschera” e il truccabimbi horror. Ci saranno un “pauroso” dj set e la speciale baby dance per scatenarsi tutti insieme in piazza Padre Giacomo Viale, mentre decorazioni a tema e sorprese renderanno l’atmosfera perfetta per “dolcetto o scherzetto”.

"Accoglieremo tutti i bimbi a Bordighera alta per una festa che sarà “spaventosamente divertente - commenta l'Assessore Melina Rodà - un ringraziamento a Le Carillon e a 'La Pria Presiuza' per la fondamentale collaborazione”.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium