“Energia nuova e suggestivi paesaggi nordici" con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e la pianista Elisso Bolkvadze

L’’Orchestra Sinfonica di Sanremo riprende la stagione classica al Teatro dell’Opera del Casinò con il concerto “Energia nuova e suggestivi paesaggi nordici" diretto dal M° Ektoras Tartanis. Il programma di domani alle 18 prevede l’esecuzione del primo “Concerto per pianoforte e orchestra in re bemolle maggiore” composto da Sergej Prokofiev nel 1912. Un’opera atipica e per l’epoca dirompente. Un’energia nuova: l’elemento musicale dominante è quello ritmico, anziché melodico, il pianoforte in molte sezioni ha un carattere nettamente percussivo con abbondanza di dissonanze aspre.

Al pianoforte Elisso Bolkvadze, artista che si divide tra musica e impegno politico e sociale. È infatti Membro del Parlamento della Georgia, Artista Unesco per la Pace, fondatrice di BBSMAF - Batumi Black Sea Music and Art Festival e della Fondazione Lyra il cui principale scopo è quello di scoprire e assistere i giovani talenti pianistici georgiani.

La seconda parte della serata sarà invece dedicata ai "paesaggi nordici” con Jean Sibelius, le cui composizioni, nonostante la ricerca di suggestioni popolari della musica finlandese, si inseriscono nel solco della tradizione tardo romantica più tradizionale rispetto a Prokofiev. Parte della sua “Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 43”, fu composta nel 1901, durante un soggiorno del musicista a Rapallo, completata e diretta dallo stesso compositore ad Helsinki nel 1902. È conosciuta anche con il nome di “Sinfonia della liberazione”. Per chi non è finlandese è tuttavia difficile cogliere gli aspetti nazionalistici e al semplice ascolto la sinfonia appare di gusto classico, equilibrata, con sonorità a tratti vigorose e con temi di carattere eroico, tratto tipico della musica di Sibelius.

Per chi desiderasse approfondire la storia di queste composizioni e artisti, dalle 17:15 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", un breve incontro condotto dal professor Antonio Secondo, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto sempre più consapevole e completa. Il calendario completo della stagione e i biglietti sono disponibili sul sito www.sinfonicasanremo.it. Biglietti e abbonamenti sono disponibili anche presso la cassa del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni concerto.