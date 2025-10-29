Arcigay Imperia risponde al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo Suetta: “Ideologia gender non esiste”

Dopo la recente apertura della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nei confronti delle istanze della comunità LGBT+, approvata con larga maggioranza, arrivano reazioni contrastanti all’interno dell’episcopato. Tra le voci critiche figura quella del Vescovo di Ventimiglia–Sanremo, Antonio Suetta, suscitando la risposta di Arcigay Imperia. In una nota diffusa dal presidente dell’associazione, Marco Antei, si contestano le posizioni del presule, accusato di continuare a parlare di una "ideologia gender” definita da Arcigay come un costrutto privo di fondamento scientifico e spesso utilizzato, sostiene l’associazione, per opporsi al riconoscimento dei diritti delle persone LGBT+.

Antei sottolinea come tali diritti comprendano la tutela contro le discriminazioni in ambito scolastico e lavorativo e il riconoscimento giuridico delle famiglie omogenitoriali, già previsto in numerosi Paesi europei. Nel comunicato si critica inoltre la presunta reticenza del Vescovo a utilizzare il termine “transgender” e il mancato riconoscimento della dignità delle relazioni affettive e sessuali tra persone dello stesso sesso, in contrasto — afferma Arcigay — con quanto sostenuto da studi scientifici e psicologici.

A sostegno delle proprie posizioni, Antei richiama un recente intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in cui si invitava a contrastare la diffusione di “teorie anti-scientifiche” nelle società contemporanee. L’associazione esprime infine sorpresa e rammarico per il persistente clima di opposizione verso la comunità LGBT+, nonostante i progressi sociali degli ultimi anni.