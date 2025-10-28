Sicurezza, Berrino: Berrino (FdI): “Il campo largo grida al fascismo, ma ignora il pericolo dei maranza”

Il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino interviene con una nota decisa sul tema della sicurezza, commentando gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni in diverse città italiane.

Il suo messaggio è rivolto al mondo politico di sinistra, accusato di focalizzarsi esclusivamente sul pericolo dell’estrema destra, ignorando altre forme di tensione sociale.

“Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un’ulteriore recrudescenza, per esempio a Genova, a Torino e a Venezia, di fatti violenti da parte di gruppi pro-pal e di maranza. Inviterei la sinistra, sempre pronta a gridare al pericolo fascista e di estrema destra ogni volta che si registra un episodio di violenza, a rivolgere lo sguardo nel proprio ambiente politico. È opportuno che gli esponenti di sinistra si dissocino sempre e comunque da episodi violenti e ribadiscano la vicinanza alle nostre forze dell’ordine, baluardo di sicurezza sociale. Inoltre, penso sia il caso che il famoso campo largo faccia una seria riflessione sul pericolo di sicurezza sociale rappresentato da una cultura cosiddetta maranza, che rifiuta l’integrazione e la civiltà occidentale”.

Con queste parole, Berrino solleva un tema che promette di alimentare il dibattito politico, sottolineando la necessità di un approccio più ampio e coerente alla questione della sicurezza urbana e sociale.