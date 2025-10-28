Sanremo: standing ovation alla Chiesa Luterana ma la rassegna cameristica rischia di chiudere i battenti per mancanza di fondi

Nella suggestiva cornice della Chiesa Luterana di Sanremo, si è svolto sabato scorso l’atteso concerto del pianista Andrea Baggioli, che ha conquistato il pubblico con un programma di altissimo livello tecnico e interpretativo, spaziando da Johann Sebastian Bach fino a Franz Liszt. La sala, gremita in ogni ordine di posti, ha accolto l’artista con calore e partecipazione, regalando al termine della serata una standing ovation come tributo alla sua straordinaria bravura. Il pianismo elegante, la sensibilità musicale e la profondità interpretativa di Baggioli hanno confermato il valore dell’iniziativa musicale promossa dalla Chiesa Luterana, da anni punto di riferimento nel panorama cameristico sanremese.

Prima dell’inizio del concerto, la Presidente della Chiesa, Dott.ssa Andrea Massias, ha rivolto un saluto al pubblico, cogliendo l’occasione per condividere una notizia che ha suscitato commozione e preoccupazione tra i presenti. La Rassegna Cameristica, che da oltre un decennio anima la vita culturale della città, potrebbe infatti essere giunta alla sua ultima edizione. La causa risiede nella sospensione dei fondi dell’8x1000 destinati alla Chiesa Evangelica Luterana, a seguito di un contenzioso ancora irrisolto con il Ministero delle Finanze. Senza tali risorse, spiegano gli organizzatori, sarà impossibile sostenere i costi dei concerti e delle attività musicali che negli anni hanno portato a Sanremo artisti di fama nazionale e internazionale.

Il pubblico, profondamente colpito dalla notizia, ha espresso solidarietà e sostegno con un lungo applauso, auspicando che possano essere trovate nuove forme di finanziamento o contributi privati per garantire continuità a una manifestazione che rappresenta un unicum nel panorama musicale della Riviera dei Fiori. Ancora una volta, la musica ha unito emozione, talento e comunità — ma questa volta, il suo futuro è sospeso su una nota di speranza.