Il Teatro Ariston di Sanremo ospita due serate di grande spettacolo

Il Teatro Ariston di Sanremo si prepara ad accogliere due appuntamenti imperdibili che promettono di regalare al pubblico emozioni, risate e grande intrattenimento.

Giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 21:00 andrà in scena “Pignasecca Pignaverde”, spettacolo diretto e interpretato da Tullio Solenghi, affiancato da un cast di talento composto da Claudia Bonzi, Laura Repetto, Matteo Traverso, Stefano Moretti, Roberto Alinghieri, Mauro Pirovano e Stefania Pepe. Dopo il clamoroso successo de “I maneggi per maritare una figlia”, Solenghi torna a rendere omaggio al genio di Gilberto Govi, portando sul palco uno dei suoi capolavori più amati. Un’occasione per rivivere la tradizione teatrale ligure con ironia e maestria.

La serata successiva, venerdì 31 ottobre 2025 sempre alle ore 21:00, sarà invece dedicata all’energia travolgente di “Esperienze D.M.”, giunto alla sua terza stagione. I protagonisti Dadda, Awed e Dose tornano con uno show completamente rinnovato, ricco di nuove storie e momenti esilaranti, mantenendo intatta la verve che ha conquistato il pubblico nelle precedenti edizioni. Un mix di comicità contemporanea e spontaneità che ha già collezionato sold out in tutta Italia.

I biglietti sono disponibili sia in prevendita che presso la biglietteria del Teatro Ariston, in Via Matteotti 107 a Sanremo. Per “Pignasecca Pignaverde” i prezzi variano da € 39,00 a € 28,00, mentre per “Esperienze D.M.” si va da € 44,00 a € 33,50. È possibile acquistare i biglietti anche online sui siti aristonsanremo.com e webtic.it..

Due serate da non perdere, all’insegna della comicità, della tradizione e dell’energia contemporanea. Il Teatro Ariston vi aspetta per vivere insieme la magia del palcoscenico in uno dei momenti più vivaci della stagione.