Bordighera festeggia Halloween al Mercato Coperto di Campagna Amica: tra zucche, bambini e sapori d’autunno

Giovedì prossimo, dalle 9 alle 12:30, il Mercato Coperto di Campagna Amica in Piazza Garibaldi a Bordighera si trasformerà in un piccolo mondo incantato per celebrare Halloween in versione contadina. L’appuntamento unirà colori d’autunno, creatività e genuinità, offrendo ai visitatori una mattinata all’insegna della fantasia e dei sapori locali. Protagoniste assolute saranno le zucche decorate dai bambini delle scuole di Bordighera, Camporosso e Ventimiglia: opere uniche nate da mani piccole ma ricche di immaginazione. Le creazioni, esposte tra i banchi dei produttori del mercato, potranno essere ammirate e votate dal pubblico, che contribuirà a incoronare “la zucca più bella del reame”.

L’iniziativa, promossa da Campagna Amica Liguria in collaborazione con Coldiretti Imperia, nasce con l’obiettivo di avvicinare le famiglie al mondo rurale e valorizzare le produzioni agricole del territorio. Tra zucche, miele, olio extravergine d’oliva e verdure di stagione, il mercato offrirà l’occasione perfetta per una spesa consapevole e gustosa, riscoprendo i profumi e i colori autentici dell’autunno ligure. “Eventi come questo rappresentano un modo semplice ma significativo per avvicinare le nuove generazioni ai valori dell’agricoltura, della stagionalità e della creatività legata alla terra - sottolineano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Imperia, e Domenico Pautasso, direttore provinciale - il mercato di Campagna Amica è anche un punto di incontro tra cittadini, produttori e scuola, dove la comunità cresce insieme attorno ai prodotti della nostra terra.” L’appuntamento fa parte del calendario autunnale di Campagna Amica Liguria, che nelle prossime settimane continuerà ad animare i mercati agricoli con laboratori, degustazioni e attività a tema Halloween per grandi e piccini.