Bordighera celebra il 4 Novembre con un programma ricco di memoria e partecipazione

Il Comune di Bordighera ha reso noto il programma ufficiale delle celebrazioni per il 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria storica e riconoscenza verso chi ha servito il Paese. Le iniziative si svolgeranno in diversi luoghi simbolici della città e delle sue frazioni, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini in un percorso di commemorazione e condivisione.

La giornata inizierà alle ore 8.30 nella frazione Borghetto San Nicolò, con la deposizione di fiori alla Lapide dei Caduti e la benedizione in suffragio. Contemporaneamente, nella frazione Sasso, si terrà la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, seguita da un omaggio al Campo Militare del Cimitero e alla Lapide dedicata ai Caduti nelle missioni di pace, situata presso l’Anfiteatro del Tennis.

Alle ore 9.00, al Porto di Bordighera, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia organizzerà l’alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti del mare, in ricordo di coloro che hanno perso la vita in servizio sulle acque.

Il cuore delle celebrazioni si sposterà poi nel centro cittadino: alle ore 9.30 è previsto il raduno in piazza De Amicis, sotto Palazzo Garnier. A seguire, alle 9.45, verranno deposti fiori alla Lapide dei Caduti Civili e al Cippo dei Partigiani, mentre alle 10.15 si terrà la cerimonia al Monumento ai Caduti in piazza Garibaldi, con gli interventi delle autorità locali e degli studenti delle scuole di Bordighera, protagonisti di un momento di riflessione collettiva.

La mattinata si concluderà alle ore 11.00 con la Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti presso la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione Terrasanta, un momento spirituale che suggella il valore della memoria e dell’unità.

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare numerosa, per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la pace, e per riaffermare insieme il senso profondo dell’identità nazionale.

PROGRAMMA

Frazione Borghetto San Nicolò

Ore 8.30 – Deposizione fiori alla Lapide dei Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti

Frazione Sasso

Ore 8.30 – Deposizione corona al Monumento ai Caduti e benedizione in suffragio dei Caduti

A seguire deposizione fiori al Campo Militare (Cimitero) e alla Lapide in ricordo dei Caduti nelle missioni di pace (Anfiteatro del Tennis) .

Porto

Ore 9.00 – Alzabandiera organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e deposizione corona al Monumento ai Caduti del mare

Bordighera

Ore 9.30 - Raduno in piazza De Amicis (piazzale sottostante Palazzo Garnier)

Ore 9.45 - Deposizione fiori alla Lapide dei Caduti Civili di Palazzo Garnier e a seguire deposizione corona al Cippo dei Partigiani

Ore 10.15 – Deposizione corona al Monumento ai Caduti in piazza Garibaldi – Interventi di autorità e studenti delle scuole di Bordighera

Ore 11.00 – Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione Terrasanta – Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti