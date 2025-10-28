Ventimiglia: commerciante del mercato ambulante picchiato da un questuante che chiedeva le elemosine

Un commerciante del mercato coperto di Ventimiglia è stato picchiato da uno straniero che stava chiedendo le elemosine vicino al suo banco. Il commerciante aveva chiesto all’uomo di allontanarsi e di non infastidire i clienti. Il questuante si è allontanato inveendo contro il commerciante, che è stato fermato dal padre per evitare guai peggiori.

Iimprovvisamente, lo straniero gli si è scagliato contro e lo ha colpito con un pugno al volto. Il commerciante è stato aiutato da alcuni colleghi mentre gli agenti del commissariato e della Polizia Municipale hanno fermato l’uomo, poi identificato. Il commerciante è stato successivamente medicato al pronto soccorso.