 / Cronaca

Cronaca | 28 ottobre 2025, 14:51

Pigna: cade in bicicletta sulle alture, ferito un ciclista straniero e sul posto interviene l'elicottero

L’uomo avrebbe riportato un trauma toracico e ferite agli arti inferiori

Pigna: cade in bicicletta sulle alture, ferito un ciclista straniero e sul posto interviene l'elicottero

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.15, sulle alture di Pigna, nell’entroterra della Val Nervia. Un ciclista di nazionalità straniera è rimasto ferito dopo una caduta mentre percorreva un sentiero di montagna.

L’uomo avrebbe riportato un trauma toracico e ferite agli arti inferiori. La zona, particolarmente impervia, ha reso complesse le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico Ligure e la Croce Azzurra Val Nervia.

A supporto delle squadre a terra è stato inviato anche l’elicottero del Soccorso Alpino, che ha provveduto al recupero del ferito per il successivo trasferimento in ospedale.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium