Autovelox di Porra, Altvelox presenta denuncia contro Comune di Ventimiglia e Prefettura: “Impianto privo di omologazione”

L’Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada Altvelox ha depositato una denuncia-querela contro amministratori e funzionari del Comune di Ventimiglia, il Prefetto di Imperia, il dirigente della Polizia Stradale territoriale e la società concessionaria del servizio di rilevazione automatica delle infrazioni. Al centro della contestazione, l’autovelox installato nella frazione Porra, ritenuto “privo di omologazione” e dunque “utilizzato in violazione della legge”. L’atto – indirizzato anche alla Procura Generale della Repubblica, al Primo Presidente della Corte di Cassazione, alla Corte dei Conti e al Consiglio Superiore della Magistratura – punta a “ripristinare la legalità e fermare un sistema sanzionatorio senza base giuridica”.

Secondo quanto denunciato da Altvelox, il dispositivo sarebbe stato attivato nell’estate 2023 e continuerebbe a essere utilizzato nonostante diverse sentenze del Giudice di Pace di Sanremo, del Tribunale di Imperia e della Cassazione abbiano chiarito che i dispositivi non omologati non possono essere impiegati per accertare violazioni del Codice della Strada. La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 26521 del 1° ottobre 2025, avrebbe ribadito che “l’approvazione ministeriale non equivale a omologazione”. Altvelox segnala inoltre una presunta irregolarità nei verbali, nei quali sarebbe indicato il modello EnVes Evo 1507, mentre in giudizio il Comune avrebbe prodotto certificazioni riferite al diverso EnVes Evo 1605, circostanza che “incide sulla prova e apre profili penali”.

L’associazione contesta anche la validità dell’autorizzazione prefettizia rilasciata ai sensi dell’art. 4 del DL 121/2002, sostenendo che sarebbe stata concessa “in assenza dei presupposti tecnici e giuridici”, con omissioni da parte della Polizia Stradale nella segnalazione dei dati di incidentalità e nella verifica dell’omologazione.

Inoltre, secondo Altvelox, il tratto di Porra “non presenta le caratteristiche” che consentono postazioni fisse con contestazione differita, rendendo l’intero impianto “viziato”. L’associazione ha chiesto alla magistratura di disporre il sequestro preventivo dell’autovelox di Porra, la verifica degli atti della Prefettura e della Polizia Stradale, la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per il danno erariale e la sospensione immediata dell’attività sanzionatoria in attesa delle verifiche.

“La legge è chiara, la giurisprudenza pure. Non esiste spazio per apparecchi non omologati, né per autorizzazioni viziate o verbali nulli che scaricano i costi sulla collettività. La sicurezza stradale è una cosa seria, non un pretesto per piegare le regole”, ha dichiarato Gianantonio Sottile Cervini, presidente pro tempore di Altvelox.