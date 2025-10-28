Bordighera si prepara al Natale: luminarie installate lungo le vie della città (Foto)

Si respira già aria di Natale a Bordighera. Nei giorni scorsi sono, infatti, state installate le luminarie natalizie lungo le vie della città.

La ditta incaricata del montaggio ha posizionato sul territorio comunale le decorazioni che abbelliranno e illumineranno la città durante il periodo natalizio e un albero di Natale di fronte alla chiesa dell'Immacolata Concezione, a Terrasanta.

55mila euro è la cifra messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per agghindare la città in occasione del maggiore afflusso turistico previsto per le festività natalizie e di fine anno. "E' un appalto che abbiamo fatto un po' di tempo fa" - svela il sindaco Vittorio Ingenito - "Le luminarie verranno accese verso l'8 dicembre".