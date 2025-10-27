Generazione Sanremo: solidarietà agli studenti di Genova e ai giovani di Imperia, un appello alla pace e al dialogo

L’associazione Generazione Sanremo ha espresso in una nota ufficiale la propria profonda solidarietà e vicinanza agli studenti del liceo di Genova, vittime della violenta aggressione avvenuta all’interno della scuola occupata da parte di un gruppo armato di spranghe. Nel comunicato, l’associazione condanna con fermezza “ogni forma di violenza che colpisce luoghi di confronto, crescita e libertà come la scuola”, ribadendo che quest’ultima deve restare “uno spazio inviolabile, presidio di democrazia e partecipazione civile”. Gli studenti, sottolinea Generazione Sanremo, che scelgono di impegnarsi, di discutere e di manifestare le proprie idee, “rappresentano la parte più viva e coraggiosa della nostra società” e per questo “meritano ascolto e tutela, non paura e repressione”.

Accanto alla denuncia dell’episodio di Genova, l’associazione ha voluto esprimere la propria vicinanza ai ragazzi e alle ragazze che a Imperia hanno partecipato alla manifestazione per i diritti delle persone LGTB+, sottolineando come l’iniziativa si sia svolta “in un clima di apertura e di speranza”, reso ancora più significativo dalle recenti parole di apertura provenienti dalla Chiesa italiana, che sembrano indicare “un possibile cammino di accoglienza e riconoscimento”. Nel documento, Generazione Sanremo richiama con forza la necessità di costruire una comunità fondata sul dialogo, sull’empatia e sul riconoscimento reciproco, valori che devono essere alla base di una società realmente libera e solidale. “Solo attraverso il rispetto e l’ascolto dell’altro possiamo difendere la dignità di ogni persona, senza esclusioni né paure”, si legge nella nota.

Infine, l’associazione ribadisce il proprio impegno costante nel sostenere i giovani e nel difendere gli spazi di partecipazione democratica, promuovendo percorsi condivisi che abbiano come pilastri “libertà, uguaglianza e accettazione reciproca”. Con un appello rivolto alle istituzioni, alla scuola, alle realtà religiose e civiche, Generazione Sanremo invita tutti a farsi promotori di una cultura della pace e del rispetto, affinché episodi di violenza e intolleranza come quello di Genova non si ripetano più. Il Comitato Direttivo di Generazione Sanremo riafferma così la propria missione: costruire un futuro in cui i giovani possano crescere liberi di esprimersi, di partecipare e di credere in una società più giusta e inclusiva.