27 ottobre 2025

Convocato il Consiglio Comunale di Sanremo per lunedì prossimo: ecco l'ordine del giorno

Quattro i punti in discussione

È stata convocata per lunedì 3 novembre alle 17.30, il prossimo Consiglio Comunale di Sanremo. La seduta, convocata dal presidente Alessandro Il Grande, prevede la trattazione di diversi punti all’ordine del giorno:
- l'approvazione del Piano del Verde della città di Sanremo 
- l'approvazione del Bilancio consolidato del Comune di Sanremo per esercizio 2024 
- la modifica di una delibera per l’aumento di capitale sociale di Amaie Energia e Servizi 
- l'istituzione del Garante dei diritti degli anziani del Comune di Sanremo e l'approvazione del relativo regolamento 

Carlo Alessi

