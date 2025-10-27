Convocato il Consiglio Comunale di Sanremo per lunedì prossimo: ecco l'ordine del giorno

È stata convocata per lunedì 3 novembre alle 17.30, il prossimo Consiglio Comunale di Sanremo. La seduta, convocata dal presidente Alessandro Il Grande, prevede la trattazione di diversi punti all’ordine del giorno:

- l'approvazione del Piano del Verde della città di Sanremo

- l'approvazione del Bilancio consolidato del Comune di Sanremo per esercizio 2024

- la modifica di una delibera per l’aumento di capitale sociale di Amaie Energia e Servizi

- l'istituzione del Garante dei diritti degli anziani del Comune di Sanremo e l'approvazione del relativo regolamento