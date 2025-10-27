Gli studenti del Liceo Cassini portano la pace in musica: concerto al Club Tenco il 30 ottobre per chiudere l’Ottobre di Pace

L’Ottobre di Pace 2025 si avvia alla conclusione, ma prima di passare il testimone al prossimo appuntamento di novembre, Sanremo si prepara a vivere un momento di grande intensità artistica e umana. Mercoledì alle 18, gli studenti del Liceo Cassini saranno protagonisti di un concerto speciale nei locali del Club Tenco, situato nell’ex magazzino della vecchia stazione ferroviaria.

Lo spettacolo, ideato e realizzato interamente dai ragazzi, intreccia parole e musica per offrire una riflessione sulla pace e sui valori della convivenza. Attraverso la lettura di testi di autori celebri e l’accompagnamento musicale della Cassini’s Band, gli studenti daranno vita a un percorso emozionante, capace di toccare corde profonde e invitare alla consapevolezza.

L’iniziativa rientra nel programma dell’Ottobre di Pace, promosso per diffondere la cultura del dialogo e della solidarietà attraverso eventi aperti alla cittadinanza. L’ingresso al concerto è libero, un’occasione per condividere insieme un messaggio universale che unisce generazioni e linguaggi diversi nel segno della pace.