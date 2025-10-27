 / Eventi

Gli studenti del Liceo Cassini portano la pace in musica: concerto al Club Tenco il 30 ottobre per chiudere l’Ottobre di Pace

Un evento ideato dai ragazzi per unire parole e musica in un messaggio di speranza e riflessione. Ingresso libero al Club Tenco di Sanremo

L’Ottobre di Pace 2025 si avvia alla conclusione, ma prima di passare il testimone al prossimo appuntamento di novembre, Sanremo si prepara a vivere un momento di grande intensità artistica e umana. Mercoledì alle 18, gli studenti del Liceo Cassini saranno protagonisti di un concerto speciale nei locali del Club Tenco, situato nell’ex magazzino della vecchia stazione ferroviaria.

Lo spettacolo, ideato e realizzato interamente dai ragazzi, intreccia parole e musica per offrire una riflessione sulla pace e sui valori della convivenza. Attraverso la lettura di testi di autori celebri e l’accompagnamento musicale della Cassini’s Band, gli studenti daranno vita a un percorso emozionante, capace di toccare corde profonde e invitare alla consapevolezza.

L’iniziativa rientra nel programma dell’Ottobre di Pace, promosso per diffondere la cultura del dialogo e della solidarietà attraverso eventi aperti alla cittadinanza. L’ingresso al concerto è libero, un’occasione per condividere insieme un messaggio universale che unisce generazioni e linguaggi diversi nel segno della pace.

