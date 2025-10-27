Sanremo: via Armea e lavori a ridosso del torrente ancora fermi: cresce la protesta di residenti e imprese

Nonostante le previsioni ottimistiche e l’annuncio, lo scorso giugno, della prosecuzione dei lavori di ripristino di Via Armea, tutto sembra essersi nuovamente bloccato. Il cantiere, avviato per sistemare il tratto di strada lungo la sponda sinistra del torrente Armea presso la confluenza con il Rio Cascine, risulta infatti fermo da settimane, suscitando forti malumori tra residenti e imprenditori della zona.

L’intervento, finanziato con un investimento di 450.000 euro e aggiudicato alla Cogeca di Albenga, avrebbe dovuto concludersi in sei mesi, permettendo il ripristino definitivo della carreggiata danneggiata dal cedimento causato dall’ondata di maltempo del dicembre 2019. Tuttavia, a più di quattro mesi dall’annuncio del Comune, i lavori sembrano essersi arenati, e il senso unico alternato regolato da semaforo continua a creare disagi quotidiani alla circolazione.

Le aziende della Valle Armea, che da anni attendono la messa in sicurezza della strada, lamentano ritardi che pesano sull’attività economica: “Ogni giorno perdiamo tempo e clienti a causa del traffico e delle difficoltà di accesso – spiegano alcuni titolari di imprese della zona –. Ci avevano promesso che entro l’autunno tutto sarebbe stato finito, ma il cantiere è deserto da settimane”. Anche i residenti esprimono la loro frustrazione: “È una situazione che va avanti da troppo tempo – commenta un abitante –. Prima il maltempo, poi le autorizzazioni, ora i lavori fermi. Ci chiediamo cosa stia succedendo”.

Si tratta di un’opera, quella di via Armea che, nata per garantire la sicurezza e la piena fruibilità della strada, sta mettendo in apprensione residenti e imprenditori della zona.