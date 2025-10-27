Sanremo, avanti con il piano relamping: già sostituiti oltre 1.100 punti luce con lampade a led

Prosegue, secondo il cronoprogramma, il progetto di relamping che prevede un intervento sull’illuminazione pubblica di sostituzione delle lampade tradizionali con moderni led. Ad oggi, sono già stati cambiati 1.169 punti luce, pari al 20% del totale, in numerose vie sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche e frazionali. Tra le strade oggetto dei lavori nelle scorse settimane: via Palazzo, corso Garibaldi, piazza Muccioli, via Cavour, piazza Cassini, via Roma, corso Inglesi e via Pallavicini.

I lavori sono stati accolti con soddisfazione dai residenti, per un miglioramento anche estetico derivante da una luce più omogenea. L’utilizzo di lampade Led di ultima generazione, inoltre, permetterà un’illuminazione a basso consumo con una resa maggiore di quella attualmente esistente. Infine, è prevista la sostituzione di 107 pali vetusti e di 1.000 metri di cavi aerei usurati dal tempo.

Nei prossimi giorni il piano, oltre al completamento delle strade sopra citate, proseguirà anche in altre zone come strada Solaro, via Giovanni Marsaglia, via Ruffini, via Padre Semeria e via XX Settembre.

“Strada dopo strada, Sanremo sta cambiando il volto della propria illuminazione pubblica sia in centro sia nelle frazioni. Quando il piano si concluderà e sarà a pieno regime, saranno stati cambiati in totale 6.014 punti luce. Il progetto avrà un duplice scopo: permetterà un considerevole risparmio energetico, con una diminuzione dei consumi pari al 78%, consentendo una riduzione dell’inquinamento ambientale” dichiara il sindaco Alessandro Mager.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 2.446.681 euro, finanziato con fondi Por Fesr e una compartecipazione del Comune pari al 30%.

Inoltre, l’amministrazione comunale ha stanziato ulteriori 150.000 euro per implementare l’illuminazione pubblica dove risulta carente. I primi interventi riguarderanno via Peiranze, piazza Battisti, via Rava, via Padre Semeria (intersezione via Flesia) e via Genova a Bussana nuova.

“Con questo ulteriore intervento, doteremo di un’adeguata illuminazione quelle zone in cui, a seguito di un attento monitoraggio, la stessa illuminazione risulta insufficiente. Si otterrà quindi un miglioramento generale della qualità dell’illuminazione pubblica, con benefici in termini di accoglienza oltre che di sicurezza”, dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.