Piazza Eroi Sanremesi, pavimentazione nel degrado: tra mattonelle sconnesse e pericoli nella zona di Siro Carli (Foto)

Una nostra lettrice, Maria, ci ha scritto per segnalare ancora una volta la situazione di degrado in cui versa piazza Eroi Sanremesi, in particolare nella zona attorno alla statua di Siro Carli:

"Da mesi ho segnalato la questione all’URP, ma purtroppo nulla è stato fatto. Le mattonelle sconnesse e la pavimentazione danneggiata non solo offrono un pessimo biglietto da visita per la città di Sanremo, ma rappresentano anche un rischio concreto per i pedoni che ogni giorno attraversano la piazza. È davvero possibile che una città turistica come Sanremo non riesca a garantire una manutenzione tempestiva ed efficace degli spazi pubblici più centrali? Non si tratta solo di estetica, ma di decoro e sicurezza. Spero che questa segnalazione possa finalmente smuovere chi di dovere e portare a un intervento rapido per restituire dignità a questo piccolo ma significativo angolo della nostra città".