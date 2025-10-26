Marco Scajola: "A novembre treni moderni fino a Ventimiglia, presto linee a 3.000 volt e collegamenti rapidi con la Francia" (Video)

In occasione dell’arrivo del treno storico a Ventimiglia per celebrare il centenario del Dopolavoro ferroviario, l’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasportiha tracciato un bilancio sullo stato dei lavori e sui futuri interventi ferroviari nel Ponente ligure, annunciando importanti novità in arrivo già nelle prossime settimane.

"Arriveremo anche coi treni moderni, tempo al tempo – ha dichiarato Scajola – a parte gli scherzi, stiamo lavorando ovviamente sul potenziamento energetico, sapete bene. Arriveremo a 3.000 volt già nel mese di novembre, quindi cominceremo presto ad avere nuovi treni, nuove opportunità, che potranno arrivare sino a Ventimiglia. Stiamo lavorando bene con il Ministero dei Trasporti, quindi sono molto ottimista". L’assessore ha poi spiegato che sono in programma ulteriori interventi sulla linea ferroviaria: "Si faranno anche ulteriori lavori sulla linea, perché dobbiamo potenziare i nostri binari. Come sapete abbiamo iniziato la conferenza dei servizi sul raddoppio Andora–Finale, che sarà strategico. Pensate che in quella tratta i treni vanno circa a 60-70 km orari, ma presto, quando saranno finiti i lavori, potremo avere treni che arriveranno a 200 km orari. Pensiamo anche al recupero del tempo".

Scajola ha accennato anche a nuovi progetti ancora in fase di definizione: "Stiamo lavorando anche ad altre importanti iniziative che possano aiutare il nostro Ponente a essere più collegato, ma di questo ne parleremo un po’ più avanti, perché sono ancora in cantiere. Credo però che nel 2026 potremo avere anche altre opportunità importanti". Infine, un accenno ai rapporti con la vicina Francia e ai collegamenti transfrontalieri: "La Francia sia un po’ più semplice e stiamo lavorando a un treno che possa essere utile per i lavoratori e per gli studenti, che faccia Marsiglia–Genova in tempi anche particolarmente rapidi, proprio per dare una mano al territorio".