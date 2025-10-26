Sanremo: affidati a due ditte locali i lavori di manutenzione dei torrenti cittadini per oltre 120mila euro

Il Comune di Sanremo ha affidato gli interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti cittadini, suddivisi in due lotti, per un importo complessivo di oltre 122 mila euro. E' prevista l’esecuzione dei lavori nei tratti di corso d’acqua che attraversano la città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza idraulica e il decoro urbano.

Il Lotto 1 (Centro-Levante), del valore di 80.800,19 euro IVA inclusa, è stato affidato alla Azienda Agricola La Marca S.S. di Taggia. L’impresa si è aggiudicata l’intervento con un ribasso del 33% sull’importo a base d’asta di 94.100,30 euro. L’appalto prevede lavori di pulizia, taglio della vegetazione e manutenzione delle sponde dei torrenti che scorrono nella parte est della città. Il contratto sarà eseguito tra il 2025 e il 2026, con fondi comunali e contributi regionali dedicati alla tutela del territorio.

Il Lotto 2 (Centro-Ponente), invece, è stato aggiudicato alla Tesorini S.r.l. di Camporosso per un importo complessivo di 41.532,14 euro IVA inclusa, a seguito di un ribasso del 20,17% sull’importo a base d’asta di 40.904,89 euro. Anche in questo caso si tratta di lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, volti a prevenire criticità idrauliche e a migliorare la fruibilità delle aree verdi limitrofe.

I lavori, supervisionati dal Servizio Ambiente, rientrano nel piano comunale di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico, confermando l’impegno dell’amministrazione nel mantenere in sicurezza il reticolo idrico cittadino e nel migliorare la qualità ambientale del territorio.